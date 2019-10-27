Москва ничего не знает о спецоперации. В роковую ночь никто не видел вертолеты и военных, как утверждает Трамп

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что у России нет никакой достоверной информации об уничтожении главы, запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, Абу Бакра аль-Багдади.

Конашенков отметил, что 26 октября никаких авиаударов по зоне деэскалации Идлиб зафиксировано не было.

"Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции",

– цитирует его RT.

Конашенков добавил, что противоречивые подробности спецоперации США порождают сомнения в реальности и успехе убийства аль-Багдади.

Ранее Дональд Трамп заявил о смерти главаря террористов в ходе спецоперации американских ВВС в сирийском Идлибе