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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что у России нет никакой достоверной информации об уничтожении главы, запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, Абу Бакра аль-Багдади.
Конашенков отметил, что 26 октября никаких авиаударов по зоне деэскалации Идлиб зафиксировано не было.
"Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции",
– цитирует его RT.
Конашенков добавил, что противоречивые подробности спецоперации США порождают сомнения в реальности и успехе убийства аль-Багдади.
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