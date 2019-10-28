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Около 30 авиационных рейсов были задержаны на вылет и прилет в московских аэропортах из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метра в секунду.
На данный момент в аэропорту Домодедово отменено четыре рейса и 13 задержано, во Внуково задержано десять рейсов, в Шереметьево – четыре, сообщает "Яндекс. Расписания".
Сегодня, 28 октября, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Во второй половине дня ветер начнет стихать.
"Температура в городе не превысит плюс 6-8 градусов, по области плюс 4-9 градусов тепла",
– сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. По ее словам, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, а среднесуточная температура окажется почти на 5 градусов выше многолетних значений.
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