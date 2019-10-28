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Снег и гололед: в Москве резко похолодает в начале ноября

Снег и гололед: в Москве резко похолодает в начале ноября
Фото: www.globallookpress.com
В середине месяца еще возможно возвращение тепла

По-зимнему холодная погода придет в Москву уже в ночь на субботу, 2 ноября. Выпадет снег, температура воздуха резко опустится до -7 °C, а днем ожидается до -4 °C.

"Среднесуточная температура воздуха даже в Москве может быть слабоотрицательной. Это уже характер погоды, больше соответствующий зимнему",

рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни пойдут дожди, которые охватят всю территорию региона. Местами будет мокрый снег – это создаст все условия для образования гололедицы, цитирует "Подмосковье сегодня" синоптиков центра "Фобос".

Однако это не значит, что зима установится. Не исключено, что во вторую пятидневку ноября и позже будут возвраты тепла, когда среднесуточная температура воздуха будет положительной, передает RT.

Карина СИРАЗОВА
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