В середине месяца еще возможно возвращение тепла

По-зимнему холодная погода придет в Москву уже в ночь на субботу, 2 ноября. Выпадет снег, температура воздуха резко опустится до -7 °C, а днем ожидается до -4 °C.

"Среднесуточная температура воздуха даже в Москве может быть слабоотрицательной. Это уже характер погоды, больше соответствующий зимнему",

– рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни пойдут дожди, которые охватят всю территорию региона. Местами будет мокрый снег – это создаст все условия для образования гололедицы, цитирует "Подмосковье сегодня" синоптиков центра "Фобос".

Однако это не значит, что зима установится. Не исключено, что во вторую пятидневку ноября и позже будут возвраты тепла, когда среднесуточная температура воздуха будет положительной, передает RT.