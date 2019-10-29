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Синоптики дали прогноз на ноябрьские праздники

Синоптики дали прогноз на ноябрьские праздники
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Начало месяца будет холодным, зато потом погода сменит гнев на милость

Конец текущей недели запомнится москвичам и гостям столицы аномальными холодами. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке.

А в последний день октября температура будет вообще со знаком минус. Однако уже в праздничный понедельник, 4 ноября, погода сменит гнев на милость.

Так, по словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, в День народного единства и дальше станет заметно теплее – до +10...12° С, передает РИА "Новости". 

А в среду, 6 ноября, воздух прогреется до +14° С, уточняет "Вечерняя Москва". Приятная погода будет сопровождаться скачкообразным атмосферным давлением. Синоптики предупредили о новых температурных рекордах.

Кстати, заметно похолодает на этой неделе и в Северной столице. Там уже выпал снег. Однако из-за плюсовой температуры он быстро растаял, пишет FlashNord.

В Петербурге и Ленобласти осадки прогнозируются до самого воскресенья. Температура воздуха днем составит +2° С, ночью от -1...-3° С.

Ксения АНДРЕЕВА
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