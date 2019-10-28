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"Ходить не может": летчик Ярошенко сильно заболел в американской тюрьме

Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Медики отказывают российскому пилоту в необходимой помощи

Приговоренный к 20 годам заключения россиянин Константин Ярошенко не на шутку занемог за решеткой в США. Его состояние резко ухудшилось, болезни навалились одна за другой, рассказала его супруга Виктория, добавив, что на нервной почве у летчика обострился артрит. 

"Настолько болеть начало, что ходить не может… И с зубами, и с желудком проблемы. Это три основных момента, которые нас беспокоят", – цитирует жену Ярошенко РИА "Новости".

При этом она отметила, что американские доктора не спешат больному на помощь, оставив его без должного внимания. Ситуацию усугубляет отказ Вашингтона в передаче заключенного Москве, чего он никак не ожидал. Теперь просить о депортации Ярошенко на родину можно будет не раньше, чем через два года, заключила собеседница агентства. 

"Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации Бутиной, и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было", – пояснила женщина.

Напомним, осужденная в США за шпионаж Мария Бутина вернулась в Россию в минувшую субботу, 26 октября. 

Пилота Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 г. в качестве подозреваемого в сговоре контрабанды наркотиков в Америку. В 2011 г. его приговорили к 20 годам тюрьмы. В 2016-м апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть приговор. 

Ксения АНДРЕЕВА
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