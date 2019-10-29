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Помогут несколько правил: как предотвратить инсульт

Помогут несколько правил: как предотвратить инсульт
Фото: www.globallookpress.com
Медики бьют тревогу: тяжелая болезнь заметно "помолодела" в последние пару десятилетий - теперь она встречается у 30-летних и даже у 25-летних

Каждый год пациентов с этим диагнозом насчитывается сотни тысяч. Причины известны: наследственный характер, "слабые" сосуды, склонность к накоплению "плохого" холестерина, гипертония, аритмия, избыточный вес, сахарный диабет, курение, злоупотребление алкоголем, стрессы, ненормированный рабочий день, частые командировки, перелеты и неблагоприятная психологическая атмосфера. Во вторник, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, и специалисты посоветовали, как избежать недуга.

Прежде всего, нужно следить за артериальным давлением. " Это самый главный контролируемый фактор риска инсульта", – пояснил РИА "Новости" один из британских врачей. Кроме того, чтобы предотвратить возникновение болезни, важно соблюдать сбалансированную диету.  Вместо жирной и жареной лучше употреблять больше овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Соли можно есть не более 6 г в день, ведь из-за нее поднимается кровяное давление.

Также очень важно заниматься физическими упражнениями – они укрепляют сердечно-сосудистую систему. Надо посвятить не меньше 150 минут ходьбе в быстром темпе или езде на велосипеде. Это снизит риск заболевания на 27%, передает "Царьград".

Необходимо отказаться от вредных привычек. Из-за курения сужаются кровеносные сосуды и артерии, а алкоголь повышает давление и вызывает аритмию. Женщинам старше 50 лет не стоит увлекатьсязаместительной гормональной терапией, ведь из тысячи таких дам у шести может развиться инсульт, а у восьми – тромб.   

Инсульт – острое нарушение кровоснабжения головного мозга, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга, а то и к быстрой смерти. На протяжении жизни каждый четвертый человек может перенести это заболевание. В этом году 14,5 миллионов человек подвержены такому риску, но это можно и нужно предотвратить, считают в Роспотребнадзоре.

Полина ДОРОЖКИНА
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