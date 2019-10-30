Рабочий визит лидера РФ в Будапешт проходит в расслабленной обстановке

В среду президент России Владимир Путин совершает однодневный визит в столицу Венгрии. Как передают соцсети журналистов президентского пула, главу российского государства на беседу с премьер-министром Виктором Орбаном зазвали в местный общепит.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Будапешт и Москва должны договориться о продолжении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию в Сербию и Венгрию.

"Несите гуляш!": Венгры организовали переговоры Путина и Орбана в формате застолья в кабачке", – поделился Telegram-канал "Пул №3" новостью.

К посту приложена фотография с сидящими за столом венгерским премьером и российским лидером, а также главами МИД обеих стран Сергеем Лавровым и Петером Сийярто.

Судя по снимку, гуляша то как раз и не нет.



Ранее Путин комплиментарно высказался о Будапеште, сообщив, что всегда любуется этим городом, добавив, что он "в любую погоду красивый", пишет ТАСС. Отметим, что сегодня в венгерской столицы целый день идет дождь.

