Страшного заболевания можно избежать, если вовремя обнаружить проблему

Некоторые болезни сердца могут предупреждать о развитии рака – к такому выводу пришли ученые из американского медицинского исследовательского центра-клиники Майо.

По мнению исследователей, на риск появления опухоли указывает дисфункция эндотелия мелких сосудов, при которой повреждаются стенки малых сердечных артерий. Из-за этого сердце получает меньше насыщенной кислородом крови. Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов, наблюдавшихся у врачей в течение восьми лет с жалобами на сердце, сообщает MedicalXpress.

Дисфункцию можно диагностировать при наличии болей в груди. Среди причин такого состояния выделяются повышенное артериальное давление, высокие показатели холестерина, ожирение, диабет. Как пояснили врачи, дисфункция успешно лечится, главное – вовремя ее обнаружить.