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Смерть главаря террористов в Сирии оказалась правдой

Об уничтожении аль-Багдади заявил его преемник

Главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" мертв. Ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади якобы подтвердил преемник. Агентства ссылаются на аудиозапись с заявлением. Так, об этом пишет AFP.

Новым главарем террористов стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи. 

Ранее об уничтожении аль-Багдади сообщил президент США Дональд Трамп, напоминает Ura.ru. Политик подчеркнул, что тот "умер как собака". Лидера террористов ликвидировали в ходе спецоперации в Сирии.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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