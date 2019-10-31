Об уничтожении аль-Багдади заявил его преемник

Главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" мертв. Ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади якобы подтвердил преемник. Агентства ссылаются на аудиозапись с заявлением. Так, об этом пишет AFP.

Новым главарем террористов стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.

#BREAKING Islamic State group confirms Baghdadi death: audio statement pic.twitter.com/qKrvgywVGa — AFP news agency (@AFP) 31 октября 2019 г.

Ранее об уничтожении аль-Багдади сообщил президент США Дональд Трамп, напоминает Ura.ru. Политик подчеркнул, что тот "умер как собака". Лидера террористов ликвидировали в ходе спецоперации в Сирии.