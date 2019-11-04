Специальная диета с омега-3 жирными кислотами вернет секс в жизнь

У мужчин с возрастом возникают проблемы с потенцией. Однако можно легко поддерживать сексуальное влечение без таблеток, уверяют специалисты.

Стресс, переедание, чрезмерный трудоголизм, отсутствие разнообразия в сексе, переутомления и возрастные заболевания могут стать причиной ухудшения интимной жизни. Чтобы исправить ситуацию, стоит заняться спортом и терапией хронических недугов, например, диабета. Эксперты также рекомендуют наладить регулярность половой жизни.

Впрочем, можно воспользоваться и народными методами, пишет портал Sovets.net. Например, поможет настойка женьшеня на спирту. Отвар зверобоя также хорошо поднимает потенцию, уточняет портал ManSovets. Можно сделать напиток из травы дубровника. Впрочем, важно помнить, что перед употреблением любой настойки стоит проконсультироваться с врачом во избежание проблем со здоровьем.

Также важно соблюдать диету: добавить в рацион орехи, бобовые, зеленые овощи, рыбу жирных сортов, кисломолочные продукты. Как пишет "Лайфхакер", лук и чеснок поднимают потенцию, кофе также улучшает сексуальную жизнь, как и куриные яйца.