Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вместе с аномальным теплом в Подмосковье пришел сильный ветер

Местных жителей предупредили об опасности

В Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия сегодня, 5 ноября. Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

При ветре рекомендуется закрыть все форточки и окна в помещениях, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами, предупреждает сайт Главного управления МЧС России по Московской области.

Гражданам рекомендуют укрыться в прочном здании, если ветер застал на улице. Прятаться у стен домов, на автобусных остановках, под деревьями и рекламными щитами опасно. Кроме того, запрещено приближаться к оборванным проводам и неустойчивым конструкциям, сообщает "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что из-за ветра в столичном регионе до завтрашнего утра объявлен желтый уровень опасности.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей