Местных жителей предупредили об опасности

В Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия сегодня, 5 ноября. Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

При ветре рекомендуется закрыть все форточки и окна в помещениях, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами, предупреждает сайт Главного управления МЧС России по Московской области.

Гражданам рекомендуют укрыться в прочном здании, если ветер застал на улице. Прятаться у стен домов, на автобусных остановках, под деревьями и рекламными щитами опасно. Кроме того, запрещено приближаться к оборванным проводам и неустойчивым конструкциям, сообщает "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что из-за ветра в столичном регионе до завтрашнего утра объявлен желтый уровень опасности.