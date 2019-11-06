Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бывшая жена Цеповяза впала в кому после отравления

Отравленная бывшая кущевского бандита впала в кому накануне суда
Фото: ITAR-TASS
Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии

Экс-супруга одного из главарей кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которая сейчас проходит в качестве обвиняемой вместе со своим братом Иваном по делу о вымогательстве, впала в кому. Об этом  сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

"Сегодня около полудня ее нашел сын в бессознательном состоянии", – сказал он РИА "Новости".

Он заметил, что у Стришной онкология, и состояние ее здоровья в последнее время было "не лучшим".

"Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", – добавил Мусаев.

Между тем, по сведениям Telegram-канала Mash, бывшая жена Цеповяза пыталась свести счеты с жизнью.

"С июня 2019-го Наталья Стришняя под стражей, заседания идут одно за другим. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство", сегодня суды приостановили. Стришняя попала в больницу с тяжелым отравлением антидепрессантами, которые прописали ей врачи", – говорится в аккаунте.

Но все не так просто, отмечается в сообщении, поскольку заседание пытались отложить и раньше. Это подчеркивает потерпевшая сторона. По словам собеседников канала, адвокат Стришной не предоставил справки о ее состоянии.

"Возможно, дело затягивается целенаправленно. Да и кроме того, в день ареста у Натальи были куплены билеты в Австрию", – приводит слова источника "ЦарьГрад".

В связи со случившимся судебное заседание по ее делу сегодня было отложено на 14 ноября.

Позже стало известно, что дети Стришной обнаружили в доме записку, в которой женщина утверждает, что в течение четырех месяцев она ощущала "постоянное давление", а также что ни она, ни ее брат "ни в чем не виноваты".

В ближайшее время записка будет передана в правоохранительные органы, пишет РИА "Новости".

Наталья Стришняя и ее брат Иван задержаны 29 июня 2019 г. в кубанской станице Кущевской за вымогательство 77 млн руб, напоминает URA.RU. Ее бывшего мужа, члена кущеской ОПГ Цеповяза в 2013-ом приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Главарь банды, на счету которой убийство 12 человек, умер от болезни в СИЗО Краснодара в 2014 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей