Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии

Экс-супруга одного из главарей кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которая сейчас проходит в качестве обвиняемой вместе со своим братом Иваном по делу о вымогательстве, впала в кому. Об этом сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

"Сегодня около полудня ее нашел сын в бессознательном состоянии", – сказал он РИА "Новости".

Он заметил, что у Стришной онкология, и состояние ее здоровья в последнее время было "не лучшим".

"Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", – добавил Мусаев.

Между тем, по сведениям Telegram-канала Mash, бывшая жена Цеповяза пыталась свести счеты с жизнью.

"С июня 2019-го Наталья Стришняя под стражей, заседания идут одно за другим. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство", сегодня суды приостановили. Стришняя попала в больницу с тяжелым отравлением антидепрессантами, которые прописали ей врачи", – говорится в аккаунте.

Но все не так просто, отмечается в сообщении, поскольку заседание пытались отложить и раньше. Это подчеркивает потерпевшая сторона. По словам собеседников канала, адвокат Стришной не предоставил справки о ее состоянии.

"Возможно, дело затягивается целенаправленно. Да и кроме того, в день ареста у Натальи были куплены билеты в Австрию", – приводит слова источника "ЦарьГрад".

В связи со случившимся судебное заседание по ее делу сегодня было отложено на 14 ноября.

Позже стало известно, что дети Стришной обнаружили в доме записку, в которой женщина утверждает, что в течение четырех месяцев она ощущала "постоянное давление", а также что ни она, ни ее брат "ни в чем не виноваты".

В ближайшее время записка будет передана в правоохранительные органы, пишет РИА "Новости".

Наталья Стришняя и ее брат Иван задержаны 29 июня 2019 г. в кубанской станице Кущевской за вымогательство 77 млн руб, напоминает URA.RU. Ее бывшего мужа, члена кущеской ОПГ Цеповяза в 2013-ом приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Главарь банды, на счету которой убийство 12 человек, умер от болезни в СИЗО Краснодара в 2014 году.

