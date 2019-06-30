По стопам любимого: экс-жену одного из лидеров "кущевской банды" задержали за вымогательство

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Бывшая супруга Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, Наталья Стришняя и ее брат задержаны за вымогательство 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказал ее адвокат Эдуард Чургулия, задержанные были доставлены в следственное управление в Ростове. Сегодня им будет объявлена мера пресечения.
Напомним,Вячеслав Цеповяз в 2013 году получил 20 лет лишения свободы. Ранее сообщалось о его "красивой жизни" за решеткой, но в колонии, впрочем, все отрицали.
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