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Цеповяз отправил в отставку начальника тюрьмы

Вячеслав Цеповяз. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
В колонии, где осужденный жарил шашлыки, прошли проверки

Начальник исправительной колонии строгого режима №3 будет уволен. Об этом сообщили в УФСИН по Амурской области в понедельник, 25 февраля. В управлении отметили, что сейчас подполковник, занимающий эту должность, находится в отпуске, но после на службу уже не вернется.

"Начальник колонии № 3 после отпуска покинет должность", – заявили РИА "Новости" в пресс-службе УФСИН.

Слухи о том, что в колонии сменится руководство, ходили и ранее, однако во ФСИН все отрицали, и только сейчас прошло подтверждение этой информации. Скандал разгорелся в конце прошлого года, когда в СМИ появились фотографии осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза. Судя по снимкам, член "банды Цапка", бесчинствовавшей в станице Кущевская, наладил в колонии красивую жизнь: устраивал застолья с шашлыками и деликатесами и принимал гостей.

Вячеслав Цеповяз. Фото: www.globallookpress.com

После проверки было заявлено, что фотографии сделаны еще в 2015-2016 гг. и соответствующие меры были приняты еще тогда. Однако зимний отпуск нынешнего начальника колонии, как и его анонсированная отставка, наводят на определенные подозрения.

Впрочем, по документам глава колонии №3 выходит на заслуженную пенсию.  

"Уволен 02.04.2019 по выслуге лет, дающей право на получение пенсии".

Соответствующий документ показал РИА "Новости" член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов, который входил в комиссию по проверке условий содержания Цеповяза в колонии строгого режима в селе Среднебелая. Носов уточнил, что во время работы комиссии заведением уже руководил новый начальник.

Сам Цеповяз на время изучения возникшей скандальной ситуации переведен в СИЗО Хабаровского края.

Николай ВИКТОРОВ
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