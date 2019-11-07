Прием гормонов и мигрени: выявлены неожиданные причины инсульта

Женщины переносят удар гораздо тяжелее мужчин

У дам склонность к нарушению кровообращения в головном мозге значительно увеличивается с возрастом – после 75 лет число женщин, перенесших инсульт, превышает число мужчин. Кроме того, женщины переносят его тяжелее. Симптомы обычно не отличаются от тех, какие проявляются у мужчин, однако все же зачастую на предстоящий удар могут указывать неожиданные и, на первый взгляд, совсем не опасные признаки.

Врачи отмечают, что обычно повреждения головного мозга у женщин являются более серьезными, а сердечная мерцательная аритмия возникает чаще. Также мужчины реже умирают от инсультов и быстрее восстанавливаются после него. Самыми частыми симптомами удара являются одностороннее онемение тела, мышечная слабость, нарушение речи, двоящееся изображение в глазах.

Специфическим фактором риска инсульта у женщин являются гормоны. Прием гормональных медикаментов значительно увеличивает возможное нарушение кровообращения. Курение и частые мигрени также могут повысить риск инсульта, передает "МедикФорум".

Ранее специалисты выяснили, что у женщин близкий сердечный приступ иногда проявляется также необычно. Например, может без причины возникнуть ощущение переполненного желудка или тошнота.