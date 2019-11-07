Секс после 15 лет брака: как сохранить страсть

Разнообразят интимную жизнь необычные места и стимуляторы возбуждения

Пары, находящиеся в браке более 15 лет, признаются, что сохранить страсть со временем становится все труднее. Те, кому все же удалось разнообразить секс, поделились секретами, как добавить огня в свою супружескую жизнь.

Самый простой способ, считают эксперты, – это ролевые игры. Если подключить фантазию, то можно придумать сотни вариантов. Такой способ усилит предвкушение будущего наслаждения, что впоследствии подарит намного больше удовольствия партнерам. Разнообразит интимную жизнь не только ролевая игра, но и выбор непривычных для занятия сексом мест – подойдут примерочные, туалеты, квартиры друзей, отели и даже рабочее место. Однако если для пары это чересчур экстремально, то можно просто переместиться из спальни в другую комнату, например, ванную или кухню.

Добавить отношениям страсти помогут и различные игрушки – в секс-шопах сейчас огромный выбор, где каждый найдет что-то подходящее для себя. Также там можно приобрести афродизиаки – стимуляторы сексуального возбуждения. Подойдут и природные средства вроде гвоздики и шоколада. Однако эксперты предупреждают, что злоупотреблять стимуляторами не стоит, так как после них привычная сексуальная жизнь покажется пресной, сообщает "24 СМИ". Кроме того, секс разнообразят новые техники и позы – необходимо лишь отбросить стеснение и обсуждать с партнером все свои интимные желания.

Ранее эксперты заявили, что регулярная половая жизнь служит профилактикой многих заболеваний. Мужчины, занимающиеся сексом не менее двух раз в неделю, в 2 раза реже сталкиваются с проблемами с сердцем.