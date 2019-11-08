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Названы приближающие смерть факторы

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Почти в 90% российских городах превышены нормативы загрязнения воздуха

Эксперты назвали пять факторов, которые повышают риск смерти человека. Среди них – плохое питание, повышенное кровяное давление, курение, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха.

"Загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности во всем мире",

цитируют РИА Новости ежегодник "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", подготовленный обсерваторией.

Почти в 90% российских городах за прошедший год зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха. При этом в целом качество воздуха в России постепенно становится лучше, передает URA.RU.

Эксперты поясняют, что все названные факторы могут сказаться на средней продолжительности жизни человека, производительности труда и демографии, сообщает "ФедералПресс".

Карина СИРАЗОВА

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