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Эксперты назвали пять факторов, которые повышают риск смерти человека. Среди них – плохое питание, повышенное кровяное давление, курение, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха.
"Загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности во всем мире",
– цитируют РИА Новости ежегодник "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", подготовленный обсерваторией.
Почти в 90% российских городах за прошедший год зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха. При этом в целом качество воздуха в России постепенно становится лучше, передает URA.RU.
Эксперты поясняют, что все названные факторы могут сказаться на средней продолжительности жизни человека, производительности труда и демографии, сообщает "ФедералПресс".
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