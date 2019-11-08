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Австрийский военнослужащий в отставке занимался разведывательной деятельностью в пользу России, уверены в прокуратуре Зальцбурга.
По данным ведомства, задержанный в ноябре 2018 года шпионил в ущерб Австрии четверть века. Однако в прошлом году говорилось о 20-летнем сроке. В итоге австрийскому пенсионеру предъявлено официальное обвинение в Земельный суд за то, что он разглашал ГРУ (ныне – ГУ) государственные тайны и военные секреты, передает ТАСС.
Напомним, почти год назад отставной полковник 70 лет был арестован по подозрению в шпионаже. Его обвиняли в сливе российской разведке важной информации о военной авиации и артиллерийских системах Вены, данных о высокопоставленных чиновниках.
Также, по версии прокуратуры, мужчина солидного возраста оповещал спецслужбы РФ о миграционном кризисе в стране. Задержанный с обвинениями не согласен.
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