Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Полковник сливал России военные тайны Австрии четверть века

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Шпион якобы передавал ГРУ и данные о миграционном кризисе в стране

Австрийский военнослужащий в отставке занимался разведывательной деятельностью в пользу России, уверены в прокуратуре Зальцбурга.

По данным ведомства, задержанный в ноябре 2018 года шпионил в ущерб Австрии четверть века. Однако в прошлом году говорилось о 20-летнем сроке. В итоге австрийскому пенсионеру предъявлено официальное обвинение в Земельный суд за то, что он разглашал ГРУ (ныне – ГУ) государственные тайны и военные секреты, передает ТАСС.

Напомним, почти год назад отставной полковник 70 лет был арестован по подозрению в шпионаже. Его обвиняли в сливе российской разведке важной информации о военной авиации и артиллерийских системах Вены, данных о высокопоставленных чиновниках.

Также, по версии прокуратуры, мужчина солидного возраста оповещал спецслужбы РФ о миграционном кризисе в стране. Задержанный с обвинениями не согласен. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей