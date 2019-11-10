Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Грязь и тоска: японец брезгливо высказался о России после путешествия

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Журналист из Страны восходящего солнца раскрыл ужасы поездки в поезде

Бесцеремонные заявления репортера вывели россиян из себя.

Японский репортер Мититака Хаттори  прокатился по Транссибирской магистрали и остался недоволен. Его разочаровали "монотонные" пейзажи и грязные окна в поезде, через которые трудно было что-либо разглядеть.

"Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи", – написал Хаттори в материале для Asahi Shimbun.

Любоваться бескрайними полями несколько дней подряд – сомнительное удовольствие, отметил журналист, добавив, что обзору мешают еще и деревья, посаженные вдоль железной дороги.

"…в целом виды практически не меняются: повсюду монотонные и бескрайние поля", – вынес приговор путешественник.

Пользователей Сети подобные высказывания задели за живое.

"Насчёт бескрайних полей это он от зависти – у них таких нет, а за деревьями там везде С-400 стоят – нечего туда смотреть:-)))" "Во-во, а на Курилах вообще пейзажи фиговые, так что смотрите в сторону Австралии, там всё прекрасно и туда давайте переселяетесь в случае масштабной катастрофы. А то вас трясёт последнее время не по-детски",

– написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее японские туристы выразили недовольство после поездки на Сахалин.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Всё правильно написал.
1
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей