Грязь и тоска: японец брезгливо высказался о России после путешествия

Журналист из Страны восходящего солнца раскрыл ужасы поездки в поезде

Бесцеремонные заявления репортера вывели россиян из себя.

Японский репортер Мититака Хаттори прокатился по Транссибирской магистрали и остался недоволен. Его разочаровали "монотонные" пейзажи и грязные окна в поезде, через которые трудно было что-либо разглядеть.

"Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи", – написал Хаттори в материале для Asahi Shimbun.

Любоваться бескрайними полями несколько дней подряд – сомнительное удовольствие, отметил журналист, добавив, что обзору мешают еще и деревья, посаженные вдоль железной дороги.

"…в целом виды практически не меняются: повсюду монотонные и бескрайние поля", – вынес приговор путешественник.

Пользователей Сети подобные высказывания задели за живое.

"Насчёт бескрайних полей это он от зависти – у них таких нет, а за деревьями там везде С-400 стоят – нечего туда смотреть:-)))" "Во-во, а на Курилах вообще пейзажи фиговые, так что смотрите в сторону Австралии, там всё прекрасно и туда давайте переселяетесь в случае масштабной катастрофы. А то вас трясёт последнее время не по-детски",

– написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее японские туристы выразили недовольство после поездки на Сахалин.