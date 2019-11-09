Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Японскую туристку шокировал русский Сахалин

Фото:Андрей Голованов/ТАСС
Фото:Андрей Голованов/ТАСС
Иностранка ждала уличных вывесок на своем языке

Японскую туристку удивило, что на Сахалине много русских, а также нет никаких надписей на языке Страны восходящего солнца. Своими впечатлениями иностранка поспешила поделиться с соотечественниками.

Японку настолько поразило то, что она увидела, что ее статью опубликовало издание Асахи симбун.

"Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке", - посетовала туристка.

Она ждала толпы японцев и вывесок на своем языке, ведь когда-то южная часть острова входила в состав Японии.

Также ее шокировало то, что по берегу моря ходят коровы. Впрочем, женщину приятно поразили виды и достопримечательности Сахалина. Например, ей понравились "Ворота счастья" и маяк "Анива". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надо было ей делать сёпуку, чтобы не пришлось делать харакири.
1
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей