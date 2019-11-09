Иностранка ждала уличных вывесок на своем языке

Японскую туристку удивило, что на Сахалине много русских, а также нет никаких надписей на языке Страны восходящего солнца. Своими впечатлениями иностранка поспешила поделиться с соотечественниками.

Японку настолько поразило то, что она увидела, что ее статью опубликовало издание Асахи симбун.

"Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке", - посетовала туристка.

Она ждала толпы японцев и вывесок на своем языке, ведь когда-то южная часть острова входила в состав Японии.

Также ее шокировало то, что по берегу моря ходят коровы. Впрочем, женщину приятно поразили виды и достопримечательности Сахалина. Например, ей понравились "Ворота счастья" и маяк "Анива".