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Японскую туристку удивило, что на Сахалине много русских, а также нет никаких надписей на языке Страны восходящего солнца. Своими впечатлениями иностранка поспешила поделиться с соотечественниками.
Японку настолько поразило то, что она увидела, что ее статью опубликовало издание Асахи симбун.
"Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке", - посетовала туристка.
Она ждала толпы японцев и вывесок на своем языке, ведь когда-то южная часть острова входила в состав Японии.
Также ее шокировало то, что по берегу моря ходят коровы. Впрочем, женщину приятно поразили виды и достопримечательности Сахалина. Например, ей понравились "Ворота счастья" и маяк "Анива".
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