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Экстренная контрацепция оказалась бесполезной

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Противозачаточные средства могут не подействовать из-за лишнего веса

Примерно 0,6-2,6% женщин, принимающих таблетки экстренной контрацепции после незащищенного секса, оказываются беременными.

Медики объясняют, что на эффективность таблеток экстренной контрацепции влияет менструальный цикл женщины: если овуляция уже прошла до того, как таблетка была принята, она не сможет защитить от беременности, отмечает ВВС.  

Кроме того, препараты для экстренной контрацепции могут не подействовать из-за приема некоторых лекарств, а также в том случае, если у женщины есть лишний вес. К примеру, если женщина весит более 70 кг или имеет индекс массы тела больше 26, риск забеременеть даже после противозачаточной таблетки возрастает.

Эксперты считают, что производителям лекарственных препаратов следует более подробно рассказывать о том, как именно воздействуют их медикаменты, и в каком случае они могут не сработать.

Валентина МАЙОРОВА

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