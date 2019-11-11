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Россияне уступили европейцам лидерство среди самых пьющих наций

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Больше всего алкоголя потребляют в Литве

Россияне оказались седьмыми в рейтинге самых пьющих стран мира. Вместе с нашими соотечественниками эту позицию разделили венгры.

По данным Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце", в 2017 г. в России и Венгрии потребляли 11,1 л спиртного в год на душу населения. Самой пьющей страной мира оказалась Литва – ее жители в среднем выпили по 12, 3 л алкоголя. В печальную тройку лидеров также вошли Австрия и Франция с 11, 8 л и 11, 7 л соответственно.

Четвертое место заняла Чехия с показателем в 11,6 л и Люксембург, где выпивается в среднем в год по 11,3 л, отмечает телеканал "360".

В десятку стран, где больше всего пьют спиртное, также вошли Ирландия, Латвия, Германия. Португалия и Польша.

Валентина МАЙОРОВА

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