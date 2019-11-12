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Как вино: пиво в России станет крепче

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
На рынке появятся новые международные сорта

Производители призвали к изменению техрегламента ЕАЭС с целью не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, так как из-за этого многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не продаются в России.

Возможные изменения в техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" уже обсуждались на рабочей группе в Минфине, сообщают "Известия". Внесение поправок вызвано не только отсутствием некоторых сортов на отечественном рынке, например бельгийского крафтового пива, передает НСН, но и тем, что ограничения являются торговым барьером для импорта и создают неравные торговые условия.

Однако будет ли у россиян интерес к новым, более крепким сортам, пока не ясно. По мнению экспертов, пивные напитки в целом не очень популярны в стране.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить производство крафтового пива в связи с вступлением в силу нового регламента о безопасности алкогольной продукции с 2021 года.

Карина СИРАЗОВА

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