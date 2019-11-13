Заключенного экс-полковника будут сопровождать в наручниках даже в душ

Экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, присвоили статус склонного к побегу и нападению на представителей властей заключенного. Поэтому над ним усилит контроль, а также для него введут ряд дополнительных ограничений.

Об изменении статуса Захарченко стало известно перед его переводом в колонию строгого режима. Адвокат полковника Валерия Туникова отметила, что за три года, проведенные в "Лефортово", ее подзащитный не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. По ее мнению, новый статус ввели на основе оперативной информации, вероятно, полученной от ФСБ, сообщает "Коммерсант".

Теперь в личном деле Захарченко и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, отмечающая его опасность для окружающих. По словам адвоката, это значительно отягчает режим содержания – осужденного "даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками".

Напомним, в результате обысков квартир Дмитрия Захарченко и его семьи изъяли порядка 9 млрд рублей. Происхождение этих денег экс-полковник объяснить не смог. В середине октября ему снизили до 12 лет и 6 месяцев 13-летний срок.

