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Погоревший на должностных поборах страж правопорядка Дмитрий Захарченко не виновен, заявили в Пресненском суде Москвы, где сейчас оглашается вердикт. Правда, к несчастью для экс-полковника, речь идет всего лишь об одном эпизоде.
Ему простили взятку, размер которой составил $800 тыс., передает из зала корреспондент "МК". Данную сумму денег Захарченко якобы получил от ресторатора. Однако в суде данный случай сочли недоказанным, уточняет телеграмм-канал Mash.
По последней информации, бывший правоохранитель получил 13 лет строгого режима. Также его оштрафовали на 117 млн рублей. Это меньше, чем требовало обвинение.
Захарченко с приговором не согласен и собирается его обжаловать. Полковник-миллиардер продолжает настаивать на своей невиновности.
Сегодня ему зачитали приговор, на что ушло более трех с половиной часов. Бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ лишили звания полковника, госнаград и медалей.
Напомним, в результате обысков квартир бывшего полицейского-коррупционера и его родни была изъята солидная сумма денег. Полторы тонны купюр различного номинала хранила семья Захарченко в загашнике. В пересчете на рубли - порядка 9 млрд. Его сестра даже выделила в своем дорогом жилище под капиталы отдельную комнату с бронированной дверью.
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