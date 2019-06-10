Полковнику-миллиардеру зачитали приговор

Погоревший на должностных поборах страж правопорядка Дмитрий Захарченко не виновен, заявили в Пресненском суде Москвы, где сейчас оглашается вердикт. Правда, к несчастью для экс-полковника, речь идет всего лишь об одном эпизоде.



Ему простили взятку, размер которой составил $800 тыс., передает из зала корреспондент "МК". Данную сумму денег Захарченко якобы получил от ресторатора. Однако в суде данный случай сочли недоказанным, уточняет телеграмм-канал Mash.

По последней информации, бывший правоохранитель получил 13 лет строгого режима. Также его оштрафовали на 117 млн рублей. Это меньше, чем требовало обвинение.

Захарченко с приговором не согласен и собирается его обжаловать. Полковник-миллиардер продолжает настаивать на своей невиновности.

Сегодня ему зачитали приговор, на что ушло более трех с половиной часов. Бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ лишили звания полковника, госнаград и медалей.

Напомним, в результате обысков квартир бывшего полицейского-коррупционера и его родни была изъята солидная сумма денег. Полторы тонны купюр различного номинала хранила семья Захарченко в загашнике. В пересчете на рубли - порядка 9 млрд. Его сестра даже выделила в своем дорогом жилище под капиталы отдельную комнату с бронированной дверью.