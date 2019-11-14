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"Как страшно": свидетели рассказали о первых минутах ЧП в Благовещенске

"Как страшно": свидетели рассказали о первых минутах ЧП в Благовещенске
Фото: Екатерина Киселева/ТАСС
Стрелок вышвырнул молоденькую учительницу из аудитории

Студенты колледжа в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу, рассказали о подробностях происшествия.

"Парень пришел с помповым дробовиком типа "Сайги", пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его", –

сообщил очевидец телеканалу "360".

Свидетели бойни добавили, что молодой человек вышвырнул из аудитории молодую учительницу и начал стрелять.

"Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил", –

уточнил один из учащихся. 

Когда в туалет, где стрелок заряжал ружье, зашел ученик, стрелок сказал ему, что, если он хочет жить, пусть выпрыгивает из окна. Молодой человек прыгнул, сломал обе руки и остался жив, отмечает телеканал "Царьград".

"Такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сейчас на носилках выносить детей будут, кто тяжелый", - 

рассказала свидетельница, снявшая видео по горячим следам.


По последним данным, в результате стрельбы в Благовещенском колледже погибли 2 человека, в том числе сам стрелявший, пострадали трое.

Валентина МАЙОРОВА

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