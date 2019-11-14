Стрелок вышвырнул молоденькую учительницу из аудитории

Студенты колледжа в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу, рассказали о подробностях происшествия.

"Парень пришел с помповым дробовиком типа "Сайги", пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его", –

сообщил очевидец телеканалу "360".

Свидетели бойни добавили, что молодой человек вышвырнул из аудитории молодую учительницу и начал стрелять.

"Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил", –

уточнил один из учащихся.



Когда в туалет, где стрелок заряжал ружье, зашел ученик, стрелок сказал ему, что, если он хочет жить, пусть выпрыгивает из окна. Молодой человек прыгнул, сломал обе руки и остался жив, отмечает телеканал "Царьград".

"Такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сейчас на носилках выносить детей будут, кто тяжелый", -

рассказала свидетельница, снявшая видео по горячим следам.

По последним данным, в результате стрельбы в Благовещенском колледже погибли 2 человека, в том числе сам стрелявший, пострадали трое.