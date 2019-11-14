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Студенты колледжа в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу, рассказали о подробностях происшествия.
"Парень пришел с помповым дробовиком типа "Сайги", пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его", –
сообщил очевидец телеканалу "360".
Свидетели бойни добавили, что молодой человек вышвырнул из аудитории молодую учительницу и начал стрелять.
"Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил", –
уточнил один из учащихся.
Когда в туалет, где стрелок заряжал ружье, зашел ученик, стрелок сказал ему, что, если он хочет жить, пусть выпрыгивает из окна. Молодой человек прыгнул, сломал обе руки и остался жив, отмечает телеканал "Царьград".
"Такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сейчас на носилках выносить детей будут, кто тяжелый", -
рассказала свидетельница, снявшая видео по горячим следам.
По последним данным, в результате стрельбы в Благовещенском колледже погибли 2 человека, в том числе сам стрелявший, пострадали трое.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем