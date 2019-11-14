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Баскетболист Тимофей Мозгов считает, что получение Евгением Малкиным американского гражданства не делает спортсмена предателем Родины.
"Малкин, как понимаю, все-таки не депутат и не госслужащий, так что при чем тут политика? Со вторым паспортом действительно удобнее",
– рассказал Мозгов в интервью "Спорт-Экспрессу".
По словам баскетболиста, с американским паспортом очень просто путешествовать по миру – не нужно получать визы. При этом чемпион НБА отметил, что сам он не имеет гражданства США, у него есть лишь грин-карта.
В Сети с иронией восприняли объяснения спортсмена:
"Мозгов бы ему", "Мозг это лишний вес для спортсмена.Он его постоянно сгоняет", "Вот потому наши сборные мало где что выигрывают. В них играют люди, которых вроде бы и научили играть, только не научили быть гражданами собственной страны и патриотами своей Родины", "Безмозгов будет его фамилия после получения гражданства сша".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Ранее Евгений Малкин рассказал о том, что получил американское гражданство и не видит в этом ничего плохого. Интернет-пользователи, однако, решили иначе.
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