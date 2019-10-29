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На Малкина обозлились за паспорт США

Евгений Малкин. Фото: www.globallookpress.com
Российский хоккеист не считает американское гражданство чем-то постыдным

Евгений Малкин подтвердил, что стал гражданином США. И заявил: ничего достойного осуждения он в этом не видит. Однако у пользователей Сети другое мнение – они негодуют.

"У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет... У нас есть правила в России – можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого", – передает его слова портал DK Pittsburgh Sports.  

Интернет-пользователи обрушили на представителя сборной России и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" новую волну гнева:

"Он поэтому за сборную России так х... (ужасно – прим."Утро.ру") играет? Видимо, против второй родины совесть не позволяет", "За кого воевать будешь, Малкин...", "Нет, вы не русские, ребята, и у позора на краю вы ради серебра и злата забыли Родину свою", "Игрок сборной России, который никогда не будет биться за эту сборную, воспитывая мальчишек России своим примером, – это проблема", "...Малкин из той же "оперы"... это вам примитивные урапатриоты".

О том, что хоккеист нашей страны получил американский паспорт и теперь у него двойное гражданство, в понедельник сообщила спортивная журналистка одного из американских СМИ. Между тем скандал по этому поводу разразился еще раньше в Instagram спортсмена под одним из его фото.

В апреле 2018 г. поступила информация о возможном неучастии Евгения Малкина в чемпионате мира по хоккею в Дании. Ранее стало известно, что этот игрок российской сборной понравился президенту США. Два года назад имя хоккеистаа дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой. А до этого Дональд Трамп пригласил спортсмена в Белый дом.

Полина ДОРОЖКИНА
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