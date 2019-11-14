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Благовещенский стрелок оставил предсмертное аудиопослание

Благовещенский стрелок оставил предсмертное аудиопослание
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Лучшие годы жизни молодого человека остались позади

Студент, расстрелявший утром 14 ноября учащихся в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске, записал видеозаявление перед нападением.

В ролике не показывают, кто именно говорит, поэтому уверенности в том, что это именно стрелявший, нет. Видео опубликовал телеграм-канал Baza, пишет Znak. 

"Никто бы не смог это оставить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет... Поэтому думайте в эту сторону", - 

говорит голос за кадром.

Затем молодой человек вспоминает, что лучшими годами его жизни были детский сад и школа и сожалеет, что машины времени не существует.

Охранник, пропустивший в колледж студента с ружьем, не имел соответствующего разрешения, рассказал ТАСС начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин. В настоящее время сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", задержан, отмечается на сайте Следственного комитета России, который возбудил уголовное дело по факту стрельбы.  

В четверг, 14 ноября, девятнадцатилетний учащийся устроил стрельбу из ружья в колледже в Благовещенске. Погибли 2 человека, в том числе, стрелок. Пятеро пострадали, трое из них находятся в больницах.

Валентина МАЙОРОВА

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