Лучшие годы жизни молодого человека остались позади

Студент, расстрелявший утром 14 ноября учащихся в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске, записал видеозаявление перед нападением.

В ролике не показывают, кто именно говорит, поэтому уверенности в том, что это именно стрелявший, нет. Видео опубликовал телеграм-канал Baza, пишет Znak.

"Никто бы не смог это оставить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет... Поэтому думайте в эту сторону", -

говорит голос за кадром.

Затем молодой человек вспоминает, что лучшими годами его жизни были детский сад и школа и сожалеет, что машины времени не существует.

Охранник, пропустивший в колледж студента с ружьем, не имел соответствующего разрешения, рассказал ТАСС начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин. В настоящее время сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", задержан, отмечается на сайте Следственного комитета России, который возбудил уголовное дело по факту стрельбы.

В четверг, 14 ноября, девятнадцатилетний учащийся устроил стрельбу из ружья в колледже в Благовещенске. Погибли 2 человека, в том числе, стрелок. Пятеро пострадали, трое из них находятся в больницах.

