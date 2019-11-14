Студент скончался на операционном столе

В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли три человека: двое, в том числе и нападавший, в момент происшествия, еще один ученик – в больнице. Об этом сообщили друзья жертвы журналистам.

О смерти студента, которого похоронили, еще когда за его жизнь боролись врачи, рассказал телеграм-канал RT. Друг погибшего также подтвердил эту информацию телеграм-каналу "Подъем".

Однако, как передают РИА Новости слова врачей местной больницы, все поступившие в результате стрельбы живы, им оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел 14 ноября после того, как юношу выгнали с занятий за опоздание. Студент разозлился и вышвырнул учительницу на улицу. Однако СМИ стало известно, что причиной гнева парня могло стать изнасилование его девушки или издевательства сверстников над ним.

Как напоминает агентство РИА ФАН, в октябре 2018-го произошла стрельба в колледже в Керчи.