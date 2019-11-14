Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Число жертв бойни в Амурском колледже увеличилось

Студент скончался на операционном столе

В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли три человека: двое, в том числе и нападавший, в момент происшествия, еще один ученик – в больнице. Об этом сообщили друзья жертвы журналистам.

О смерти студента, которого похоронили, еще когда за его жизнь боролись врачи, рассказал телеграм-канал RT. Друг погибшего также подтвердил эту информацию телеграм-каналу "Подъем". 

Однако, как передают РИА Новости слова врачей местной больницы, все поступившие в результате стрельбы живы, им оказана медицинская помощь. 

Инцидент произошел 14 ноября после того, как юношу выгнали с занятий за опоздание. Студент разозлился и вышвырнул учительницу на улицу. Однако СМИ стало известно, что причиной гнева парня могло стать изнасилование его девушки или издевательства сверстников над ним. 

Как напоминает агентство РИА ФАН, в октябре 2018-го произошла стрельба в колледже в Керчи. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белоруссия поставила главное условие объединения с Россией

Сторонам требуется согласовать 31 дорожную карту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей