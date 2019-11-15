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Посадивший самолет на кукурузное поле пилот скрывается от пассажиров

Посадивший самолет на кукурузное поле пилот скрывается от пассажиров
Дамир Юсупов. Фото: www.globallookpress.com
После чрезвычайной ситуации люди эмоционально реагируют на имя летчика

Пилот, аварийно посадивший в Жуковском А321, Дамир Юсупов перестал представляться пассажирам перед началом полетов. Об этом рассказал сам летчик.

"Раньше приветствовал их на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно",

сообщил Юсупов в интервью телекомпании КТВ-Луч. Через месяц после аварийной посадки он решил вновь представиться пассажирам. Однако это, по словам летчика, вызвало "особый трепет" на борту во время турбулентности - люди сразу вспомнили, что лайнером управляет попавший в чрезвычайную ситуацию пилот. После этого Юсупов снова перестал представляться перед полетом.

Напомним, что 15 августа Airbus A321-211 после взлёта из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, и у самолета отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить лайнер на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека выжили. Президент России Владимир Путин присвоил летчикам Дамиру Юсупову и Геогрию Мурзину звания Героев России.

Карина СИРАЗОВА

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