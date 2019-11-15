На женскую сексуальность также влияют яблоки

Занятие сексом в носках доставит больше удовольствия, пришли к неожиданному выводу эксперты. Если женщина не снимает носки во время интимной близости, то она получает оргазм на 30% чаще, чем без них.

Причина кроется в работе префронтальной коры мозга, которая отвечает за тревогу и страх, а холодные ступни дают организму сигнал об опасности. По этой причине женщина не может до конца расслабиться, а следовательно, достичь оргазма.

Развить сексуальность помогут яблоки, заявляют эксперты. Частота оргазма также связана с остротой обоняния, сообщает Здоровье Mail.ru. Сексуальная жизнь влияет на карьерное продвижение и помогает победить бессонницу. Для того чтобы получать от секса не только удовольствие, но и пользу, любовью следует заниматься не реже раза в неделю, передает "ФедералПресс".

Ранее специалисты выяснили, что некоторые комнатные растения влияют на качество секса. Так, орхидею лучше убрать из спальни.