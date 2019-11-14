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Популярный предмет декора портит секс

Популярный предмет декора портит секс
Фото: www.globallookpress.com
Качество интимной жизни улучшится, если сделать перестановку в доме

Комнатные растения влияют не только на настроение, но и на качество секса. Какие цветы могут помочь в интимной сфере, а какие, наоборот, лучше убрать из спальни, рассказала мастер-флорист.

Вещества, выделяемые растениями, влияют на биохимию нашего организма. Например, орхидея фаленопсис неблагоприятно сказывается на личной жизни пар, поэтому цветок лучше ставить не в спалю, а в гостиную, рассказала в интервью радио Sputnik мастер-флорист Серафима Агеенко.

Однако, по словам специалиста, обратный эффект дает фиалка. "Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Для этого надо ставить как можно больше фиалок", – цитирует флориста "ФедералПресс".

Ранее специалисты выяснили, что занятия оральным сексом снижают риск выкидыша.

Карина СИРАЗОВА

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