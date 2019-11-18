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"Очень холодно": отдыхавшая в Турции россиянка раскрыла правду о "том свете"

"Очень холодно": отдыхавшая в Турции россиянка раскрыла правду о "том свете"
Фото: www.globallookpress.com
Пострадавшая туристка опровергла популярный миф о состоянии после смерти

Жительница Петербурга, которую свалил на отдыхе в Анталье инсульт, пришла в чувства. После комы 31-летняя пациентка описала "тот свет".

"Когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол, и горячо становится, видимо, разряд. Света в конце тоннеля нет", – поделилась девушка в интервью 78.ru.

После удара, произошедшего на чужбине, она зареклась от заграничных курортов. Теперь, заверила петербурженка, будет отдыхать только в Крыму. Обязательно прокатится по самому длинному в Европе мосту.

Правда, пока не решила, на поезде отправится в путешествие или на автомобиле, если разрешат врачи. Выписать пациентку должны через 2 недели. 

Ксения АНДРЕЕВА

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