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Жительница Петербурга, которую свалил на отдыхе в Анталье инсульт, пришла в чувства. После комы 31-летняя пациентка описала "тот свет".
"Когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол, и горячо становится, видимо, разряд. Света в конце тоннеля нет", – поделилась девушка в интервью 78.ru.
После удара, произошедшего на чужбине, она зареклась от заграничных курортов. Теперь, заверила петербурженка, будет отдыхать только в Крыму. Обязательно прокатится по самому длинному в Европе мосту.
Правда, пока не решила, на поезде отправится в путешествие или на автомобиле, если разрешат врачи. Выписать пациентку должны через 2 недели.
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