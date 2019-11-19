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Бубонная чума из Китая может попасть в Россию

России угрожает вспышка бубонной чумы
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРак простаты: как защититься от опасного заболевания
"Черную смерть" распространят китайские туристы

В Китае двадцать восемь человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму. Они могли заразиться "черной смертью" после контакта с охотником.

По предварительным данным, в графстве Хуаде во Внутренней Монголии китайский охотник поймал и съел дикого кролика, что и стало причиной заболевания и его распространения, передает Reuters. Ранее, 12 ноября, китайское правительство объявило о том, что в Пекине проходят курс лечения два человека, страдающих от легочной чумы – одной из самых смертоносных пандемий в истории человечества. Однако представители здравоохранения Китая не нашли связи между этими случаями.

На данный момент все зараженные пациенты изолированы и проходят лечение. Однако это не гарантирует того, что болезнь не распространится – только за первые полгода в столице побывали 397,2 тысячи туристов из Китая, сообщает "Российская газета".

Карина СИРАЗОВА

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