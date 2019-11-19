На проблему могут указывать расстройства мочеиспускания

Каждый седьмой мужчина страдает от рака простаты. Аденома предстательной железы обнаруживается у всех представителей мужского пола, рассказал заслуженный врач России Дмитрий Пушкарь. Кроме того, сильно распространены рак мочевого пузыря и почек, а также мочекаменная болезнь и недержание мочи.

"Сегодня каждому мужчине необходима ранняя диагностика всех урологических заболеваний. И обращаться к врачу нужно своевременно",

– сообщил уролог. Дмитрий Пушкарь отметил, что после 35 лет у мужчин начинается доброкачественное увеличение предстательной железы, однако симптомы проявляются не всегда.

"Болезнь простаты и расстройство эрекции – это две вещи абсолютно не связанные",

– цитирует специалиста РИА ФАН. Врач добавил, что появились новые хронические формы простатита и большинство из них невозможно предотвратить медикаментозно. Проблемы с простатой не всегда проявляются болезненными симптомами, иногда о них могут говорить, например, расстройства мочеиспускания.

19 ноября, в международный мужской день, эксперт предупреждает: чтобы предотвратить опасное заболевание, необходимо своевременно обратиться к урологу и сдавать анализы минимум раз в год.