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Рак простаты: как защититься от опасного заболевания

Рак простаты: как защититься от опасного заболевания
Фото: www.globallookpress.com
На проблему могут указывать расстройства мочеиспускания

Каждый седьмой мужчина страдает от рака простаты. Аденома предстательной железы обнаруживается у всех представителей мужского пола, рассказал заслуженный врач России Дмитрий Пушкарь. Кроме того, сильно распространены рак мочевого пузыря и почек, а также мочекаменная болезнь и недержание мочи.

"Сегодня каждому мужчине необходима ранняя диагностика всех урологических заболеваний. И обращаться к врачу нужно своевременно",

– сообщил уролог. Дмитрий Пушкарь отметил, что после 35 лет у мужчин начинается доброкачественное увеличение предстательной железы, однако симптомы проявляются не всегда.

"Болезнь простаты и расстройство эрекции – это две вещи абсолютно не связанные",

цитирует специалиста РИА ФАН. Врач добавил, что появились новые хронические формы простатита и большинство из них невозможно предотвратить медикаментозно. Проблемы с простатой не всегда проявляются болезненными симптомами, иногда о них могут говорить, например, расстройства мочеиспускания.

19 ноября, в международный мужской день, эксперт предупреждает: чтобы предотвратить опасное заболевание, необходимо своевременно обратиться к урологу и сдавать анализы минимум раз в год.

Карина СИРАЗОВА

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