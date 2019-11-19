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Медленный яд: какая рыба травит людей

Медленный яд: какая рыба травит людей
Фото: pixabay.com
Лучше не подавать на стол королевскую скумбрию, большеглазого тунца и акулу

Специалисты Роспотребнадзора доказали обратную сторону медали употребления рыбы. Оказывается, полезные свойства морских обитательниц нивелирует содержащаяся в их мясе метилртуть, которая никак не выводится из организма.

Особенно много ее накапливается у глубинных долгожителей. А получают они ее из водорослей, которые поглощают яд из воды.

Итак, в топ самых опасных рыб входят королевская скумбрия, большеглазый тунец, акула и рыба-меч. От их употребления лучше вовсе отказаться, советуют эксперты.

Также стоит задуматься над покупкой морской форели, сибаса, карпа и дорадо. Они хоть и менее токсичны, но всякое может быть. Лучше не рисковать и не баловать себя блюдами из них чаща раза в неделю.

Не рискуя собственным здоровьем, за обе щеки хоть через день можно уплетать  в любом виде речную форель, лосося, морского окуня, сельдь, креветок, крабов, устриц, и анчоусов, перечисляют "Вести. Медицина". 

Ксения АНДРЕЕВА

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