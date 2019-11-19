Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Простые методы защитят печень от болезней

продолжениеТошнота и судороги: раскрыты неожиданные последствия сочетания алкоголя с антибиотиками
Овощи и фрукты предотвратят проблемы с важным органом

Алкоголь и тяжелая пища увеличивают нагрузку на печень. Например, фастфуд содержит много жира и сахара, а спиртные напитки вызывают цирроз этого органа. Поэтому медики советуют пить различные травяные чаи, чтобы сохранить здоровье.

Как пишет портал "МедикФорум", благоприятный эффект оказывают напитки из расторопша, шалфея и мяты. Вместо сытных десертов можно есть нежирный йогурт с фруктами, чтобы снизить нагрузку на печень. Как напоминает агентство "ФедералПресс", отказ от сигарет также защитит печень от болезней. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей