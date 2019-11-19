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Алкоголь и тяжелая пища увеличивают нагрузку на печень. Например, фастфуд содержит много жира и сахара, а спиртные напитки вызывают цирроз этого органа. Поэтому медики советуют пить различные травяные чаи, чтобы сохранить здоровье.
Как пишет портал "МедикФорум", благоприятный эффект оказывают напитки из расторопша, шалфея и мяты. Вместо сытных десертов можно есть нежирный йогурт с фруктами, чтобы снизить нагрузку на печень. Как напоминает агентство "ФедералПресс", отказ от сигарет также защитит печень от болезней.
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