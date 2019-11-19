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В Швеции прекратили предварительное расследование по делу Джулиана Ассанжа.
Об этом сообщила прокурор Ева-Мари Перссон на пресс-конференции, передает ТАСС. По ее словам, дело прекратили из-за того, что нет достаточно доказательств. Опрашивать самого Ассанжа прокурор не готова. По ее мнению, это не поможет пролить свет на дело, пишут РИА Новости.
Ранее стало известно, что основателя WikiLeaks обвинили в домогательствах.
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