Основателя WikiLeaks подозревали в изнасиловании

В Швеции прекратили предварительное расследование по делу Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщила прокурор Ева-Мари Перссон на пресс-конференции, передает ТАСС. По ее словам, дело прекратили из-за того, что нет достаточно доказательств. Опрашивать самого Ассанжа прокурор не готова. По ее мнению, это не поможет пролить свет на дело, пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что основателя WikiLeaks обвинили в домогательствах.



