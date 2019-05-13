Сразу три страны мечтают свести счеты с неуемным правдорубом

Всего пара недель миновала после того, как основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вынес приговор суд Лондона, а несчастного борца за правду уже жаждет заполучить правосудие Швеции.

Генпрокуратура скандинавской страны возобновила старое дело об изнасилованиях, сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон. В 2010 году Ассанжа обвинили в том, что он якобы надругался над двумя женщинами при довольно сомнительных обстоятельствах (в Швеции очень строгие законы в отношении половой неприкосновенности). Однако в 2017 году расследование дела было прекращено, так как Ассанж уже несколько лет жил в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено политическое убежище.

Ситуация резко изменилась после того, как эквадорские власти отказались укрывать у себя основателя WikiLeaks в апреле этого года. Беглеца арестовали прямо в здании дипведомства и силком увезли в полицейской машине. Поскольку укрытия у него теперь нет, в Швеции решили этим воспользоваться.

"Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", – цитирует Перссон РИА "Новости".

В Великобритании журналиста-правдоруба уже приговорили к 50 неделям заключения. В Швеции готовы пождать, когда он отсидит в Англии и затем будет выслан к ним.

"Мы рассчитываем, что британские власти примут решение об экстрадиции летом. До августа 2019 года, когда истекает срок давности дела",

- добавила Перссон.

Мытарства Ассанжа на этом не кончаются. Нельзя забывать о главном его противнике в лице истеблишмента США, который точит на него зуб после раскрытия множества дипломатических тайн и переписок. Если Ассанж попадется в лапы американской судебной системы, то его ждет совсем уж печальная участь.