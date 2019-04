Ассанжа ждет пожизненное заключение в США

Схваченному сегодня, 11 апреля, в Лондоне создателю Wikileaks Джулиану Ассанжу придется несладко. Появилось опровержение появившейся накануне информации.

Вопреки заверениям властей Эквадора журналист будет изгнан в Вашингтон. На сайте независимой организации, которая выдала множество секретов, появилась срочная новость о том, что Ассанжа ждет долгая жизнь за американской решеткой.

"Администрация Трампа подтвердила, что обвинила Джулиана Ассанжа и добивается его экстрадиции из Великобритании. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме за "преступление" – публикации правдивой информации",

– сказано на главной странице Wikileaks.

BREAKING: Assange has been arrested for extradition to the United States for publishing.https://t.co/vvbZBOgCwL