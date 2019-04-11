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Ассанжа ждет пожизненное заключение в США

Фото: AP/TASS
Автор скандально известных разоблачений предстанет перед судом

Схваченному сегодня, 11 апреля, в Лондоне создателю Wikileaks Джулиану Ассанжу придется несладко. Появилось опровержение появившейся накануне информации.

Вопреки заверениям властей Эквадора журналист будет изгнан в Вашингтон. На сайте независимой организации, которая выдала множество секретов, появилась срочная новость о том, что Ассанжа ждет долгая жизнь за американской решеткой.  

"Администрация Трампа подтвердила, что обвинила Джулиана Ассанжа и добивается его экстрадиции из Великобритании. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме за "преступление" –  публикации правдивой информации",

сказано на главной странице Wikileaks.

По сообщению Скотланд-Ярда, запрос об аресте основателя компании исходил от руководства США в соответствии с ордером на экстрадицию. Поступил также сигнал из прокуратуры Швеции. Не исключено, что расследование по обвинению известного разоблачителя в изнасиловании возобновится, заявил сотрудник пресс-службы ведомства Карл Игланд.

"Мы изучаем этот вопрос и объявим о своем решении позже в течение дня", – цитирует его газета Svenska Dagbladet. 

Фото: AP/TASS

В данный момент времени Ассанж в компании британских полицейских дожидается своей дальнейшей участи, которую предопределит Вестминстерский магистратский. Там сейчас находятся избранные представители СМИ. Остальные – ждут на улице. При этом пока неизвестно точное время заседания, передает РИА "Новости".   

Напомним, Ассанж укрывался в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года, куда он прибыл из Швеции, где его считают виновным в изнасиловании двух женщин. В Стокгольм он сбежал из США в 2010 году. Журналист попал в немилость американских властей после публикации секретной информации из анонимных источников. В частности, он обнародовал сведения об операциях в Ираке и Афганистане. 

Ксения АНДРЕЕВА
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