Быть на свободе всемирно известному разоблачителю осталось совсем не долго. Такое сообщение выложила в Сеть WikiLeaks, признав затем, что с заявлением погорячилась.

С данным объяснением выступил на пресс-конференции представитель международной некоммерческой организации Кристинн Храфнссон. Он поведал, что изгнания из посольства Эквадора в Лондоне журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа удалось избежать.

"Единственная причина, по которой это не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить",

– пояснил Храфнссон во время брифинга по делу Ассанжа, прямая трансляция которого ведется в Twitter организации.



Между тем ранее было распространено сообщение о том, что автора громких разоблачений "в ближайшие часы или дни" попросят из дипмиссии южноамериканской республики под предлогом "оффшорного скандала". Об этом международной некоммерческой организации рассказал некий осведомитель из высокопоставленных представителей Эквадора. Он убеждал, что "у него уже есть соглашение с Великобританией о его (Ассанжа) аресте", говорится в распространенной WikiLeaks информации.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq