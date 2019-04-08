Покушение на убийство уже было

В помещение, где скрывается основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пытались проникнуть. Об этом сам затворник сообщил судьям Эквадора. Показания, правда, он дал еще в октябре 2018 г., но обнародованы они в Twitter только сейчас.

"Мне может грозить убийство. Это не шутка", – заявил Ассанж.

По его словам, попытки проникновения в посольство Эквадора в Лондоне случались неоднократно. Почему Ассанж считает, что эти происшествия связаны с его пребыванием на территории дипмиссии, он не сказал. Но отметил, что за последние годы не раз отмечал слежку за своими посетителями, а британским властям не жаль $20 млн на осаду здания, где он проживает.

Ассанж сообщил о нависшей над ним смертельной опасности, когда давал показания для судебного разбирательства против посольства Эквадора в Лондоне. Дипломаты тогда составили для него свод правил, который затрагивает визиты его посетителей, плату за пребывание в дипмиссии и даже уход за котом. Ассанж счел, что его пытаются ущемить в правах. Суд, однако, встал на сторону посольства.

Ассанж укрывается в дипмиссии Эквадора с 2012 года. В 2010 г. его хотели привлечь к ответственности в США за публикацию секретных документов об американской военной операции в Ираке и Афганистане. Основатель WikiLeaks бежал в Швецию, но там его обвинили в сексуальном насилии. В результате ему удалось получить убежище в эквадорском посольстве. Но в последнее время все чаще стали поговаривать, что власти Эквадора устали от такого гостя.