Основатель WikiLeaks безрадостно смотрит в будущее

Джулиан Ассанж считает, что Эквадор хочет лишить его убежища в посольстве страны в Лондоне и передать его властям США.

Об этом 29 октября сообщает Reuters. Недавно дипломатическое ведомство южноамериканской страны выпустило правила, которые Ассанж должен соблюдать, чтобы не быть выдворенным из здания дипмиссии.

Основатель WikiLeaks попросил убежища в посольстве Эквадора в 2012 г., чтобы его не отправили в Швецию, где власти выдали ордер на его арест по обвинению в изнасиловании. В свою очередь, Королевство могло бы выдать его в США, где ему грозит более серьезное наказание: до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь, напоминает ТАСС.

Белый дом обвиняет Ассанжа в публикации секретных документов Государственного департамента.