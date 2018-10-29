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Эквадор может выдать Ассанжа США

Джулиан Ассанж. Фото: GLOBAL LOOK press/Ray Tang
Основатель WikiLeaks безрадостно смотрит в будущее

Джулиан Ассанж считает, что Эквадор хочет лишить его убежища в посольстве страны в Лондоне и передать его властям США.

Об этом 29 октября сообщает Reuters. Недавно дипломатическое ведомство южноамериканской страны выпустило правила, которые Ассанж должен соблюдать, чтобы не быть выдворенным из здания дипмиссии.

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Основатель WikiLeaks попросил убежища в посольстве Эквадора в 2012 г., чтобы его не отправили в Швецию, где власти выдали ордер на его арест по обвинению в изнасиловании. В свою очередь, Королевство могло бы выдать его в США, где ему грозит более серьезное наказание: до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь, напоминает ТАСС.

Белый дом обвиняет Ассанжа в публикации секретных документов Государственного департамента.

Валентина МАЙОРОВА
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