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Тайный побег Ассанжа: британцы нашли след России

Джулиан Ассанж. Фото: PA Images\TASS
Кремль обвинили в подготовке дипломатической диверсии

Российские дипломаты в прошлом году пытались организовать побег главе WikiLeaks Джулиану Ассанжу из посольства Эквадора в Лондоне.

Операция была намечена на Рождество, Ассанжа планировали вывезти из здания посольства на автомобиле с дипломатическими номерами, сообщает The Guardian. Четыре независимых друг от друга источника якобы подтвердили изданию, что Кремль готов был поддержать план спасения Ассанжа. Рассматривалась и возможность приезда основателя WikiLeaks в Россию. Еще один вариант предусматривал отправку Джулиана морем в Эквадор.

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Один из источников сообщил, что посредником в переговорах между посольством Эквадора и РФ выступал неизвестный российский бизнесмен. В итоге план был сочтен слишком рискованным, от него пришлось отказаться.

В США WikiLeaks подозревают в том, что компания получила от России документы, компрометирующие кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Считается, что публикация этих материалов повлияла на президентские выборы 2016 года.

Ассанж отрицает, что получал от российских хакеров какие-либо документы. Москва неоднократно заявляла о том, что не вмешивалась в американские выборы.

Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в июне 2012 года. Нынешний президент южноамериканской республики Ленин Морено уже заявил, что глава WikiLeaks должен покинуть территорию эквадорской дипломатической миссии.

В посольстве России в Великобритании назвали статью в The Guardian примером "дезинформации и фейковых новостей".

Валентина МАЙОРОВА
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