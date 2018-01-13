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Ассанжа просят выгнать из посольства Эквадора из-за запаха

Джулиан Ассанж. Фото: Tolga Akmen/Global Look Press
Основатель WikiLeaks не любит мыться и в буквальном смысле слова отравляет атмосферу в здании

Персонал посольства Эквадора в Лондоне жалуется на укрывающегося там Джулиана Ассанжа из-за несоблюдения правил личной гигиены. Как сообщили источники издания International Business Times, Ассанж не моется и от него дурно пахнет.

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О неопрятности основателя WikiLeaks ранее рассказывали его знакомые. Бывший коллега Жереми Циммерман утверждал, что Ассанж может несколько дней не менять одежду, пока кто-нибудь не заставит его принять душ.

"Джулиан ел все руками и вытирал пальцы об штаны. Я никогда в жизни не видел настолько жирных брюк", - откровенничал еще один бывший соратник Ассанжа Даниэль Домшайт-Берг.

Джулиан Ассанж живет в здании посольства Эквадора в Лондоне с лета 2012 года. Он попросил у эквадорских властей политического убежища, опасаясь экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что австралиец получил гражданство Эквадора.
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