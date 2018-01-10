Эквадорский сиделец стал неугоден Ленину

Власти Эквадора намерены обратиться к третьей стороне, чтобы решить вопрос об "эвакуации" основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с территории своего посольства в Лондоне, сообщает BBC.

По словам министра иностранных дел Эквадора Марии Фернанды Эспинозы, нахождение австралийца в стенах диппредставительства уже "нерационально".

"Мы рассматриваем и изучаем возможность посредничества", - сказала министр и добавила, что не исключено участие в судьбе Ассанжа "третьей страны или личности".

"Человек не может жить в таких условиях вечно", - подчеркнула Эспиноза.

Также она отметила, что никакого решения не будет приниматься без международного сотрудничества и без участия со стороны Соединенного Королевства, которое "проявило интерес к поиску выхода" из сложившейся ситуации.

По данным ряда СМИ, такое решение в отношении лондонского сидельца связано с тем, что главный редактор WikiLeaks разозлил своими высказываниями президента Эквадора Ленина Морено о союзниках его страны. Отмечается, что Ассанж раскритиковал, в частности, Испанию, в которой, по его мнению, нарушаются права человека.

В прошлом декабре Морено посоветовал австралийцу не вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Каталонии в связи с проведенным ранее референдумом о независимости региона от Испании.



Комментируя RT происходящее в Лондоне, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе заявил, что Москва могла бы предоставить политубежище главе WikiLeaks, несмотря на то что у РФ подобной практики нет.

"Предоставлять или нет - прерогатива российского правительства. Но если Ассанж обратится к России, я думаю, нам нужно дать согласие, чтобы показать: свобода слова больше гарантируется именно в России. Потому что Ассанж, действительно, является борцом", - считает Абашидзе.

Напомним, разоблачитель атаки американских ВВС на мирных граждан в Ираке с 2012 г. живет на территории дипмиссии Эквадора в Лондоне. Ранее против него было открыто расследование в Швеции, но скандинавская прокуратура закрыла дело.

Между тем Ассанжу все еще грозит возможность экстрадиции в США, так как там считают, что гражданин Австралии должен предстать перед судом за публикацию тысяч американских секретных документов. Великобритания готова арестовать основателя WikiLeaks по делу о неявке в суд, как только тот выйдет за порог эквадорского посольства.

