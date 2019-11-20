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Голодание ради тонкой талии оказалось опасным

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Отсутствие еды, наоборот, может спровоцировать набор веса

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения рассказала, что интервальное голодание наносит вред организму. По ее словам, такая "диета" вызывает нарушение обмена веществ.

Как передает агентство "Москва", из-за голода организм начинает приспосабливаться к новым условиям – метаболизм замедляется, а в результате энергии, которая поступает через пищу, становится не нужна.

Как отмечает агентство "ФедералПресс", некогда привычный рацион питания оказывается слишком калорийным для человека и он толстеет. 

Полина ИВАНОВА

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