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Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения рассказала, что интервальное голодание наносит вред организму. По ее словам, такая "диета" вызывает нарушение обмена веществ.
Как передает агентство "Москва", из-за голода организм начинает приспосабливаться к новым условиям – метаболизм замедляется, а в результате энергии, которая поступает через пищу, становится не нужна.
Как отмечает агентство "ФедералПресс", некогда привычный рацион питания оказывается слишком калорийным для человека и он толстеет.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем