Отсутствие еды, наоборот, может спровоцировать набор веса

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения рассказала, что интервальное голодание наносит вред организму. По ее словам, такая "диета" вызывает нарушение обмена веществ.

Как передает агентство "Москва", из-за голода организм начинает приспосабливаться к новым условиям – метаболизм замедляется, а в результате энергии, которая поступает через пищу, становится не нужна.

Как отмечает агентство "ФедералПресс", некогда привычный рацион питания оказывается слишком калорийным для человека и он толстеет.