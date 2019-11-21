Речь идет о сумме в 250 миллионов рублей

Расследуются новые факты мошенничества на амурском космодроме "Восточный". Следователи завели два новых уголовных дела, связанных с хищением 250 миллионов рублей при его строительстве.

Махинации были выявлены при начатом весной этого года возведении стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В рамках нового расследования провели обыски и изъяли документы, сообщает "Коммерсант".

Исполнителем заказа являлось "Поволжское строительное предприятие", сам проект должен быть сдан в 2022 году, пишет URA.RU. По некоторым данным, должностные лица предприятия предоставляли в управление федерального казначейства Татарстана заведомо ложные сведения по аренде спецтехники.



Подозреваемых или обвиняемых пока нет, передает "Свободная Пресса".

Ранее сообщалось, что экс-глава компании, которая строила космодром "Восточный", получил 5 лет лишения свободы условно.