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Примочки и ванночки: как вылечить геморрой дома

Примочки и ванночки: как вылечить геморрой дома
Фото: www.globallookpress.com
Облегчить страдания можно с помощью народных средств

Геморрой – неприятное и опасное заболевание, сопровождающееся болями. Этим недугом страдают не только люди, работа которых связана с сидячим образом жизни. Однако спасение есть: можно лечиться самостоятельно, народными средствами. Эксперты назвали простые и самые действенные методы, которые способен применить любой человек. Среди них – примочки и ванночки.  

Избавиться от деликатной проблемы помогут несколько видов компрессов. Холодные – вода и лед в марле. Более действенными являются горячие – с листьями чистотела, ромашки, зверобоя, осины, тысячелистника, морковной и огуречной ботвой. При сильно воспаленных геморроидальных узлах лучше использовать компрессы с минеральными веществами (гипертоническим раствором соли, квасцами, глиной). 

Если геморроидальные узлы находятся снаружи, стоит не только пить отвары внутрь, но и делать ванночки. Холодные обезболивают и останавливают кровотечения (их можно принимать по два раза в день до полной остановки кровотечения). Горячие с полезными растительными компонентами (их должно быть не больше десяти за весь курс лечения). И паровые, которые стоит принимать ежедневно. 

Кроме того, можно использовать микроклизмы. Они могут быть с отваром полыни, настойкой из земляничных листьев, соком свеклы и раствором на основе мумиё. Помогут крушина, почечуйная трава, крапива,, шиповник, семена конского каштана и огуречные плети, или ботва, листья моркови, которые используется для разведения ванночек, примочек и отваров для питья, сообщает блог "Антибиотик".   

Используя все эти способы, нужно знать, что травы и другие народные методы лечения геморроя на всех людей действуют по-разному. Кроме того, от них не стоит ждать полного излечения, если болезнь находится на поздних стадиях. В любом случае прежде всего нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Полина ДОРОЖКИНА

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